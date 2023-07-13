Получайте доход с Яндекс Маркетом
Делитесь промокодами на скидку, а также ссылками на товары на Маркете и получайте доход с продаж.
до 14% с продаж***
В среднем 40 000 ₽/мес* Вознаграждение — ежемесячно на карту.
Скидки для вашей аудитории
Создавайте промокоды для акций, которые действительно понравятся вашей аудитории.
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Выбирайте из множества товаров.
Зарегистрируйте ваш социальный аккаунт в Партнёрской сети и пройдите модерацию
Оставьте контактные данные и укажите ссылку на вашу площадку. Это может быть Telegram/Youtube/Twitch/Trovo/Дзен канал, а также группа и/или личный аккаунт в социальных сетях (VK/OK).
Создавайте
персональные промокоды
Вы сами генерируете персональные промокоды, выбирая из предложенного списка акций те, которые могут быть интересны вашей аудитории.
А ссылки можно создавать вручную по шаблону, либо использовать встроенный генератор ссылок.
Вы можете распространять только промокоды или публиковать только ссылки, или то и другое — по вашему желанию.
Получайте до 14% от каждой покупки
Вопросы и ответы
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С партнёрской сетью Маркета могут работать:
После регистрации в Партнёрской сети и успешного прохождения модерации создайте промокоды для предложенных акций и/или сгенерируйте партнёрские ссылки на любые товары на Маркете. Начните их распространять через ваши аккаунты в социальных сетях, блоги и другие доступные каналы.
Вы будете получать процент от суммы покупок, совершенных с использованием ваших ссылок или с применением ваших промокодов.
Создавать персональные промокоды можно через «Генератор промокодов», доступный в личном кабинете партнёра. Подробнее о промокодах.
Генерировать партнёрские ссылки можно:
Да, вы можете подключиться к Партнёрской сети как автор Дзен блога и монетизировать свой канал с помощью партнёрских ссылок и промокодов.
Минимальная сумма для перечисления составляет 3000 рублей.
Зачисления средств происходят автоматически, в течение месяца, следующего за отчетным периодом.
Подробнее с процессом выплат можно ознакомиться здесь.
Есть несколько значимых отличий:
Партнёрская программа начисляет вознаграждение за заказы, совершенные как новыми пользователями Маркета, так и постоянными покупателями. Вознаграждение начисляется деньгами на счёт партнёра раз в месяц.
Чтобы стать партнёром партнёрской сети, необходимо пройти модерацию и заключить договор.
Основной инструмент партнёрской программы — партнёрские ссылки. Они не предоставляют скидку пользователям, перешедшим по ним, а являются способом атрибуции заказов.
*Указаны средние показатели. Условия и результаты индивидуальны и могут отличаться от указанных.
Вознаграждение рассчитывается на базе приведённых заказов, в соответствии с тарифами .
** По данным Яндекс.Маркета на сентябрь 2021 года.
*** В расчёте вознаграждения учитываются заказы, совершённые по специальной ссылке или с применением персонального промокода, созданного через «Генератор промокодов» в личном кабинете партнёра в Яндекс.Дистрибуции, и соответствующие критериям для выплаты вознаграждения. Подробно с критериями можно ознакомиться тут. В расчёт принимаются не только первые заказы пользователей, но и повторные.
Обратите внимание, что заработок на Маркете может считаться занятостью, в связи с чем социальные выплаты (пенсии, пособия, субсидии) могут быть приостановлены или прекращены. Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией.