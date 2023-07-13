Стать партнёром
Стать партнёром
Стать партнёром

Получайте доход с Яндекс Маркетом

Делитесь промокодами на скидку, а также ссылками на товары на Маркете и получайте доход с продаж.

Стать партнёром

до 14% с продаж***

В среднем 40 000 ₽/мес* Вознаграждение — ежемесячно на карту.

Скидки для вашей аудитории

Создавайте промокоды для акций, которые действительно понравятся вашей аудитории.

20,9 млн уникальных товаров***

Выбирайте из множества товаров.

Зарегистрируйте ваш социальный аккаунт в Партнёрской сети и пройдите модерацию

Оставьте контактные данные и укажите ссылку на вашу площадку. Это может быть Telegram/Youtube/Twitch/Trovo/Дзен канал, а также группа и/или личный аккаунт в социальных сетях (VK/OK).

Создавайте
персональные промокоды

Вы сами генерируете персональные промокоды, выбирая из предложенного списка акций те, которые могут быть интересны вашей аудитории.
А ссылки можно создавать вручную по шаблону, либо использовать встроенный генератор ссылок.

Вы можете распространять только промокоды или публиковать только ссылки, или то и другое — по вашему желанию.

Получайте до 14% от каждой покупки

Вопросы и ответы

Как стать партнером?

Подробнее — тут

Кто может стать партнёром?

С партнёрской сетью Маркета могут работать:

  • Физические лица
  • Юридические лица
  • Индивидуальные предприниматели
  • Самозанятые
Налоги на доходы
Обратите внимание, что заработок на Маркете может считаться занятостью, в связи с чем социальные выплаты (пенсии, пособия, субсидии) могут быть приостановлены или прекращены. Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией.
С чего начать?

После регистрации в Партнёрской сети и успешного прохождения модерации создайте промокоды для предложенных акций и/или сгенерируйте партнёрские ссылки на любые товары на Маркете. Начните их распространять через ваши аккаунты в социальных сетях, блоги и другие доступные каналы.

Вы будете получать процент от суммы покупок, совершенных с использованием ваших ссылок или с применением ваших промокодов.

Создавать персональные промокоды можно через «Генератор промокодов», доступный в личном кабинете партнёра. Подробнее о промокодах.

Генерировать партнёрские ссылки можно:

  • В личном кабинете (подробнее)
  • С помощью браузерного расширения (подробнее)
  • Самостоятельно составлять ссылки, используя определенный шаблон (подробнее)
Могу ли я подключить Дзен канал

Да, вы можете подключиться к Партнёрской сети как автор Дзен блога и монетизировать свой канал с помощью партнёрских ссылок и промокодов.

Как рассчитывается вознаграждение?
Вознаграждение начисляется за заказы на Маркете, сделанные с использованием партнёрских ссылок или с применением персональных промокодов, созданных через личный кабинет партнёра.
Рассчитывается как процент от стоимости товаров, которые купил пользователь. Размер вознаграждения также зависит от товарной категории. Подробнее с тарифами можно ознакомиться тут.
Когда выплачивается вознаграждение?
Накопленное вознаграждение выплачивается раз в месяц на банковский счёт, указанный при формировании заявки на договор.

Минимальная сумма для перечисления составляет 3000 рублей.

Зачисления средств происходят автоматически, в течение месяца, следующего за отчетным периодом.

Подробнее с процессом выплат можно ознакомиться здесь.

Могу ли я предоставить специальную скидку для своих подписчиков?
С помощью генератора промокодов, который доступен из личного кабинета партнёра, вы сможете создавать свои персональные промокоды на скидку и делиться ими с аудиторией. Промокоды можно создавать для ограниченного количества акций, список и условия которых представлены также в личном кабинете партнёра.

Подробнее о промокодах.

Чем партнёрская программа отличается от реферальной программы Яндекс.Маркета?

Есть несколько значимых отличий:

  1. В рамках Реферальной программы пользователю предоставляется право получить баллы Плюса за приглашение новых пользователей на Яндекс.Маркет.

    Партнёрская программа начисляет вознаграждение за заказы, совершенные как новыми пользователями Маркета, так и постоянными покупателями. Вознаграждение начисляется деньгами на счёт партнёра раз в месяц.

  2. В качестве приглашающих пользователей в реферальной программе могут участвовать все авторизованные пользователи Яндекс.Маркета — достаточно получить реферальный промокод на Яндекс.Маркете и начать его распространять.

    Чтобы стать партнёром партнёрской сети, необходимо пройти модерацию и заключить договор.

  3. Реферальная программа предоставляет уникальные промокоды на скидку.

    Основной инструмент партнёрской программы — партнёрские ссылки. Они не предоставляют скидку пользователям, перешедшим по ним, а являются способом атрибуции заказов.

У меня другой вопрос.
Ответы на многие вопросы вы можете найти в Справке.

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*Указаны средние показатели. Условия и результаты индивидуальны и могут отличаться от указанных.
Вознаграждение рассчитывается на базе приведённых заказов, в соответствии с  тарифами .
** По данным Яндекс.Маркета на сентябрь 2021 года.
*** В расчёте вознаграждения учитываются заказы, совершённые по специальной ссылке или с применением персонального промокода, созданного через «Генератор промокодов» в личном кабинете партнёра в Яндекс.Дистрибуции, и соответствующие критериям для выплаты вознаграждения. Подробно с критериями можно ознакомиться тут. В расчёт принимаются не только первые заказы пользователей, но и повторные.

Обратите внимание, что заработок на Маркете может считаться занятостью, в связи с чем социальные выплаты (пенсии, пособия, субсидии) могут быть приостановлены или прекращены. Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией.

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