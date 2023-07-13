Создавайте

персональные промокоды

Вы сами генерируете персональные промокоды, выбирая из предложенного списка акций те, которые могут быть интересны вашей аудитории.

А ссылки можно создавать вручную по шаблону, либо использовать встроенный генератор ссылок.

Вы можете распространять только промокоды или публиковать только ссылки, или то и другое — по вашему желанию.